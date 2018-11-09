Роскачество проверит все отечественные пельмени

Российская система качества запустила проверку одного из самых популярных в России полуфабрикатов - пельменей. Исследование затронет более 50 параметров, среди которых процентное соотношение мяса и теста, наличие антибиотиков, консервантов, ароматизаторов. Также эксперты оценят развариваемость теста, сочность начинки и вкус продукта.

Для охвата большей части рынка на территории практически всей страны будут приобретены около 50 пачек самых популярных брендов, что позволит получить максимально точный результат экспертизы.

В ходе испытаний будет оценен состав мяса: наличие сои, растительного белка, крахмала, использовались ли при производстве фарша субпродукты. Кроме того, сотрудники Роскачества ответят на вопросы о том, как выбрать лучшие пельмени и является ли ручная лепка действительно ручной.