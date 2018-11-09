Арестован подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка до 7 января 2019 года.

Преступление было совершено в квартире на севере столицы 6 ноября. Тела женщины и 12-летнего подростка обнаружили в доме на улице Софьи Ковалевской. Криминалисты зафиксировали на них следы насильственной смерти. Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого - им оказался житель Владимирской области 38 лет. По версии следствия, он был сожителем своей жертвы.