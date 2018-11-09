Суд арестовал бывшего врио мэра Махачкалы

Суд в Дагестане заключил под домашний арест на десять суток подозреваемого в превышении полномочий бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Об этом заявил представитель Верховного суда республики.

Ранее Управление ФСБ РФ по Дагестану возбудило уголовное дело против Гасанова по статье «Превышение должностных полномочий». По данным ведомства, Гасанов совершал махинации при проведении аукциона на дорожно-строительные работы. В суде Гасанов вину признал, раскаялся и заявил, что готов возместить ущерб.

Гасанов занял пост врио главы города в январе текущего года, после ареста мэра Мусы Мусаева. Это уже третий городской руководитель после Саида Амирова, пожизненно осужденного за терроризм, которого суд подозревает в превышении полномочий.

Сейчас пост главы Махачкалы занимает его заместитель Мурад Алиев.