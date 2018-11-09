Изнасилованная девушка-дознаватель отказалась от проверки на детекторе лжи

Уфимская девушка-дознаватель, которая подверглась насилию со стороны троих своих коллег-полицейских, отказалась проходить проверку на детекторе лжи.

Об этом рассказала адвокат одного из фигурантов дела, бывшего начальника отдела полиции по Уфимскому району Павла Яромчука. По ее словам, потерпевшая не согласилась с заявленным ходатайством о проведении экспертизы.

«Ходатайством заявлено о том, чтобы полиграф прошла как потерпевшая, так и мой подзащитный Павел Яромчук. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», - передают слова юриста «Известия».

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки-дознавателя ее коллегами. Трое правоохранителей совершили нападение на сослуживицу в ночь на 30 октября 2018 года. В их домах и на рабочих местах были проведены обыски, после чего Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца.