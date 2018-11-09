Полиция квалифицировала атаку в Мельбурне как теракт

В центре Мельбурна произошло нападение на полицейских. Правоохранительные органы квалифицируют его как террористический акт.

Полиция застрелила выходца из Сомали, который пытался зарезать офицеров. За несколько минут до этого мужчина взорвал автомобиль в центре делового квартала и потом, выхватив нож, стал нападать на всех, кто был рядом. По некоторым данным, один человек погиб, за жизни еще нескольких борются врачи.

Как сообщил на пресс-конференции главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, нападавший бросил взрывное устройство в окно автомобиля.

«У нас есть свидетель, он видел, как преступник бросил взрывчатку в окно. Также есть свидетели, утверждающие, что он специально направил в здание свою машину, которая взорвалась», - заявил Эштон.

По данным полиции, предполагаемый преступник переехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах.

Сейчас меры безопасности в Мельбурне усилены, в районе инцидента и ближайших районах работают саперы.