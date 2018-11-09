Во Владивостоке ларек отправился в плавание посреди города
Серьезный ливень стал причиной того, что клиенты страховых агентов не смогли воспользоваться их услугами.
В четверг, 8 ноября, во Владивостоке начался сильный дождь. Постепенно он превратился в мощный ливень и начал затоплять улицы города. Под водой оказались дороги и тротуары, пробки сковали все дорожное движение.
Одним из «пострадавших» от буйства стихии стал ларек автостраховщиков. На кадрах опубликованного на Youtube ролика видно, как палатку смывает с ее привычного места. Ларек начинает «дрейфовать», подгоняемый водой.