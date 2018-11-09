Пореченков высказался об идее лишить Ефремова звания заслуженного артиста

Российский актер Михаил Пореченков выступил против лишения Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист Российской Федерации» после его высказывания об «имперском мороке» и «фантомных болях» России.

Пореченков не слышал само высказывание, но заступился за своего коллегу и друга, сказав, что он положительный человек. По его словам, звание артисту давали не за какие-то слова, а за творческие достижения, сообщает газета «Известия».

«В творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», - отметил Пореченков.

Михаил Ефремов 1 ноября заявил в интервью украинскому радио «Новое время», что после распада СССР в России закончился «коммунистический морок», но якобы у страны остались «фантомные боли».

Позже член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актера его звания. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что тоже не согласен со словами актера.

Сам Михаил Ефремов заявил, что ему абсолютно все равно, что говорят о его звании те, кто не давал его.