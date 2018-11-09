Железная дружба: связанные в узел гвозди подарили Путину в Казахстане

Российский президент Владимир Путин получил в подарок завязанные в узел гвозди и 30-килограммовый одноручный меч. Такие подарки главе РФ преподнесли на туристической выставке «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» в Петропавловске.

Путин посетил мероприятие вместе со своим коллегой, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На одном из стендов лидеров обеих стран встретил рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников. Он рассказал не только о казахских традициях, но и о дружбе боксера Ивана Поддубного с его учеником из Казахстана Хаджимуканом Мунайтпасовым, который «показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы».

Также Цырульников сообщил о традиции дарить завязанные в узел гвозди уважаемым людям. Тут же в присутствии обоих лидеров рекордсмен Книги рекордов Гиннесса продемонстрировал изготовление такого подарка - он связал в узел два гвоздя, после чего вручил их Путину.

«Этот узел из гвоздей символизирует, прежде всего, нашу дружбу, дружбу народов, дружбу Казахстана и России», - сказал Цырульников. «Горячий металл», - отметил российский лидер. «Развязать надо», - пошутил Назарбаев.

А вот для президента Казахстана Цырульников согнул металлический пруток. Он пояснил, что раньше любой казахский боец, которому удавалось это сделать, получал скакуна.

Кроме того, в качестве подарка Путину был преподнесен и одноручный меч, воссозданный по образу легендарного оружия казахского полководца.

«Карасай-батыр (казахский полководец - прим. ред.) выходил с таким мечом на поединки и ни одного не проиграл», - поделился Цырульников.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в казахстанский город Петропавловск. Президент примет участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества.