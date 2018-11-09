Трещина на стекле: автобус протаранил маршрутку в Москве
В результате ДТП пострадали семь человек, включая двоих детей.
Утром в пятницу, 9 ноября, на Щелковском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП - автобус протаранил маршрутку. Кадры с места ЧП публикует телеканал «Звезда».
На видео показан автобус, у которого в результате аварии треснуло лобовое стекло. Также неподалеку стоит маршрутное такси.
Как рассказали в ГИБДД по Москве, погибших в аварии нет.
«В результате ДТП семь человек пострадали - пять взрослых и двое детей», - говорится в сообщении.
В настоящее время движение на проезжей части восстановлено.