Трещина на стекле: автобус протаранил маршрутку в Москве

Утром в пятницу, 9 ноября, на Щелковском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП - автобус протаранил маршрутку. Кадры с места ЧП публикует телеканал «Звезда».

На видео показан автобус, у которого в результате аварии треснуло лобовое стекло. Также неподалеку стоит маршрутное такси.

Как рассказали в ГИБДД по Москве, погибших в аварии нет.

«В результате ДТП семь человек пострадали - пять взрослых и двое детей», - говорится в сообщении.

В настоящее время движение на проезжей части восстановлено.