СБУ провела обыск в квартире украинского оппозиционера

Сотрудники службы безопасности Украины нагрянули с обысками в квартиру одного из лидеров общественной организации «Братья», Александра Негоды. В это время общественника не было дома, дверь силовикам открыли его жена и несовершеннолетняя дочь.

Во время обыска сотрудники СБУ жестоко обошлись с квартирантами. Женщине сломали палец, рассказал адвокат. Его долгое время не пускали на порог в нарушение всех норм действующего законодательства, согласно которому юрист имеет право присутствовать на любой стадии обыска.

Что искали в доме общественного лидера, неизвестно. Проверяющие предъявили постановление суда, в котором было сказано, что все мероприятия санкционированы в рамках расследования уголовного дела о предполагаемой государственной измене. Истинными причинами погрома, который сотрудники спецслужб устроили в квартире одного из лидеров организации «Братья», юрист считает его активную гражданскую позицию.

«Накануне президентских выборов действующая киевская власть на таких примерах показывает, что будет с теми, кто не согласен с ценностями, пропагандируемыми нынешней политической верхушкой. Это демонстрация последствий любой активности», - заявил адвокат Негоды, чье обращение размещено на официальной странице группы «Братья» в Facebook.

«Братья» - некоммерческая общественно-политическая организация на Украине, выступающая за традиционные ценности. Ее активисты не раз проводили мероприятия в защиту Вечного огня в Киеве, запомнились акцией в честь 75-летия освобождения украинской столицы от фашистов и участием в других патриотических акциях. Группа организована два года назад. Сегодня за ее участниками постоянно ведут охоту сотрудники украинских спецслужб.