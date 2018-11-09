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Экс-премьер Украины усомнился в случайности гибели правозащитницы Ирины Бережной

Николай Азаров
14:34 09.11.2018
Кто-то считает смерть Ирины Бережной несчастным случаем. Подозреваю, что это была операция по устранению известного политика
Фото: Ирина Бережная, facebook

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил, что гибель экс-депутата Верховной рады Ирины Бережной была неслучайной. Своими предположениями он поделился в интервью «Звезде».

Ирина Бережная погибла в автокатастрофе в прошлом году. По официальной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель, двигавшийся по серпантину на побережье Адриатического моря на большой скорости, уснул за рулем.

«Я подозреваю - я могу об этом говорить открыто, - что это была операция по устранению очень известного украинского политика, которая имела доступ ко всем международным площадкам, часто выступала в Парламенте европейских стран, разоблачала киевскую хунту. Вдруг она незаметно погибает, после того как водитель автомобиля, так сказать, выпил кофе в каком-то придорожном кафе и заснул за рулем. Кто-то считает, что это несчастный случай, можно считать как угодно. Но почему-то именно этот случайный несчастный случай произошел именно с этим человеком», - пояснил экс-министр Украины.

По мнению Азарова, киевские власти и сейчас пытаются избавиться от неудобных для них политиков. Среди них мать погибшей, Елена Бережная. Она принимала участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину в день освобождения Киева от фашистов, из-за чего сотрудники СБУ нагрянули к правозащитнице с обысками и избили ее.

«Что касается Елены Петровны, то это очень известный политик, правозащитник, она подготовила доклад о росте неонацизма на Украине. Этот доклад был размещен на официальном сайте ОБСЕ, он и сейчас там находится, с ним можно ознакомиться. Она выступала с докладами о нарушении прав человека и росте неонацизма в бундестаге. Совсем недавно, всего несколько месяцев тому назад, она выступала в Европейском парламенте, она известный в этом отношении человек. И вот эта месть Порошенко, месть всех руководителей киевского режима за такую позицию. И одновременно это пример. Они говорят: "Вот, смотрите, как мы обращаемся с человеком, который известен в Европе. А вас-то вообще сгноим в тюрьме". Вот в чем смысл этого сигнала», - объяснил Азаров.

Ирина Бережная разбилась в ДТП 5 августа 2017 года. По версии следствия, причиной аварии стали сон водителя и большая скорость. Она являлась народным депутатом Рады двух созывов с 2007 по 2014 год. После переворота в Киеве она ушла в оппозицию к украинской власти и открыто критиковала действия официального Киева. Бережная вела правозащитную работу и возглавляла «Антифашистскую правозащитную лигу».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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