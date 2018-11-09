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Лавров назвал микрофонной дипломатией сообщения об «австрийском шпионе»

Наталия Майорова
13:19 09.11.2018
Лавров подчеркнул, что испокон веков существовало правило обращаться с волнующим государство вопросом напрямую к другой стране, а не заниматься «микрофонной дипломатией».
Фото: mid.ru

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что информация о ситуации с бывшим полковником, который обвиняется якобы в «шпионаже в пользу РФ» в Австрии, неприятно его удивила.

Лавров подчеркнул, что узнал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила», - сообщил он.

Также глава МИД РФ отметил, что «испокон веку» было принято между государствами «напрямую запрашивать разъяснений» в соответствии с нормами международного общения в случае, если у какой-либо страны возникали подозрения относительно другой.

Речь идет о тех подозрениях, подчеркнул Лавров, которые «рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства». Он также отметил, что дипломатия в свете данных событий является не традиционной, а «микрофонной».

«Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно», - отметил он.

Ранее издание Kronen Zeitung опубликовало материал о том, что бывший полковник ВС Австрии задержан по подозрению в ведении «шпионажа в пользу РФ», причем совершал он это якобы на протяжении 20 лет.

В связи с этим в МИД РФ заявили о том, что в пятницу, 9 ноября, в российское дипведомство будет вызван посол Австрии.

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