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Вячеслав Цеповяз дал показания по уголовному делу против своих надзирателей

Ян Брацкий
13:02 09.11.2018
Уголовное дело на сотрудников ИК-3 завели после того, как стало известно, что Вячеслав Цеповяз пользуется неограниченными привилегиями в колонии.
Вячеслав Цеповяз дал показания по уголовному делу против своих надзирателей
Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look, Globallookpress

Заключенный Вячеслав Цеповяз начал давать показания на своих недавних покровителей из числа администрации колонии, в которой он отбывает многолетний срок заключения. Накануне сотрудники следственного комитета допросили его в качестве свидетеля по уголовному делу.

Его завели в отношении руководителей исправительного учреждения, которые слишком многое позволяли заключенному преступнику. Теперь тюремщики Цеповяза подозреваются в превышении своих полномочий, сообщает РИА Новости.

Возможно вольная жизнь заключенного бандита так и протекала бы незамеченной всеми, если бы не фотографии в Сети, на которых он позирует с мобильным телефоном. На снимках арестант сидит за столом на котором выставлены блюда с икрой, крабами и шашлыком. Дальше-больше. Сотрудники специальной комиссии, которые прибыли в Приморье для проверки режима в ИК-3 установили, что Цеповяз имел возможность звонить родственникам и регулярно с ними встречался, а также свободно передвигался по колонии и пользовался служебными помещениями.

После того, как факты вопиющих нарушений придали гласности, самого Цеповяза заключили в штрафной изолятор. Возможно в скором времени рядом с ним на тюремных нарах окажутся руководители исправительной колонии.

Вячеслав Цеповяз – участник нашумевшей в начале двухтысячных Кущевской ОПГ. Бандиты входящие в ее состав «прославились» на всю страну после серии жестоких убийств. На счету группировки 12 жертв. Цеповяз за причастность к ним отбывает двадцатилетний срок лишения свободы.  

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