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Красноярские чиновницы ограбили ветеранов на 2 миллиона рублей

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:52 09.11.2018
За подобное преступление Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы сроком на десять лет.
Красноярские чиновницы ограбили ветеранов на 2 миллиона рублей
Фото: Алексей Мальгавко РИА новости

В Красноярске возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере должностным лицом с использованием своего служебного положения») в отношении чиновниц Минсоцполитики. Они подозреваются в хищении бюджетных средств, предназначенных на закупку подарков ветеранам.

По версии следствия, на выделенные 2,2 миллиона чиновницы через родственника одной из них совершили покупку бытовой техники, которую присвоили себе. Главными фигурантами являются бывший первый замминистра социальной политики Красноярского края, ее подчиненная - начальник отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных и военнослужащих и двое ее родственников - свекор и брат мужа.

В квартире подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых и обнаружили новуюя бытовую технику. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Директор некоммерческого благотворительного фонда ветеранов «Доброта» Тамара Дзюба поделилась своим мнением о произошедшем. Она сказала, что «люди просто не понимают, что значит обидеть ветерана». Ее слова приводит телеканал «360».

«Я хочу, чтобы все поняли: отдать от себя - это сделать доброе дело человеку, который нуждается в твоей помощи. Не могу понять, почему, как и когда это произошло» - искренне недоумевает женщина.

За совершение подобного преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

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