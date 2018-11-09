«Карцер» XXI века: СК задержал экс-директора лагеря, истязавшую детей под Иваново

Бывший директор детского оздоровительного лагеря в Ивановской области задержана по подозрению в незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

Уточняется, что летом 2018 года женщина организовала в жилом корпусе комнату без окон, которую назвала «карцером».

В помещении она неоднократно запирала детей, причем срок истязаний был различен - от нескольких часов до нескольких суток, а выпускала «наказанных» лишь в туалет или для приема пищи.

Как сообщили в СК РФ, в отношении экс-директора детского оздоровительного лагеря было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.