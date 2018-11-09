МИД РФ вызовет посла Австрии после истории о «шпионе»

В пятницу, 9 ноября, Министерство иностранных дел РФ вызовет посла Австрии Йоханнеса Айгнера. Причиной этого стала информация о так называемом шпионе, который был задержан в стране.

«Посол Австрии будет вызван в пятницу в МИД РФ», - сообщает РИА Новости.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что бывший полковник ВС Австрии был задержан по подозрении в так называемом шпионаже в пользу России, которым он якобы занимался на протяжении 20 лет.

Посольство РФ в Австрии отказалось комментировать данное сообщение.