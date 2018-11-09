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«Подбрасывают наркотики и боеприпасы»: политический обозреватель рассказал об обысках СБУ

Лина Давыдова
13:06 09.11.2018
СБУ подбрасывает подозреваемым запрещенную литературу, наркотики или оружие, когда не может найти во время обысков никаких доказательств их вины. Об этом рассказал политический обозреватель информагентства News Front Сергей Веселовский.
Фото: SecurSerUkraine, Facebook

Политический обозреватель информагентства News Front Сергей Веселовский рассказал, как СБУ подбрасывают во время обысков подозреваемому запрещенную литературу, боеприпасы и наркотики. По словам журналиста, так действуют не только украинские спецслужбы, но и прибалтийские.

«Обычно практика любых спецслужб, которые не имеют доказательств  вины подозреваемого, - это подбрасывать что бы то ни было. Литература, боеприпасы, наркотики - все что угодно... Человек может сколько угодно доказывать, мол, я пожилая, больная женщина, я никогда не пользовалась огнестрельным оружием. Если у нее найдут автомат Калашникова и немного пластида, она никогда и никому не сможет доказать в этой стране, что не готовила террористический акт», - объяснил Веселовский.

В начале ноября Служба безопасности Украины провела обыски у правозащитницы Елены Бережной. Женщина принимала участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину в день освобождения Киева от фашистов. Николай Ватутин руководил наступательной операцией, и монумент ему, несмотря на все попытки националистов уничтожить его, до сих пор стоит при входе в Мариинский парк. Бережная планировала примкнуть к памятной акции, но к ней в квартиру ворвались люди в масках. Они вскрыли дверь болгаркой, несмотря на то что женщина и сама готова была их впустить, но лишь в присутствии адвоката. По словам правозащитницы, затем один из представителей спецслужб ударил ее ногой в живот, после чего она упала и ударилась головой. Сейчас Елена Бережная проходит на Украине по делу о госизмене как свидетель. Сама же правозащитница уверена, что ее преследуют за «желание говорить правду».

Власти Украины против нацизма или за него? В то время как люди, призывавшие почтить память воинов-освободителей, сидят на допросах в СБУ, неонацисты устраивают факельные шествия на улицах. Кому выгоден раскол общества на Украине? И как Киев выдумывает для своей страны врагов? Все подробности в новом расследовании «Политического детектива». Не пропустите премьеру в воскресенье, 11 ноября, в 10:45 на «Звезде».  

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.  

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