«Подбрасывают наркотики и боеприпасы»: политический обозреватель рассказал об обысках СБУ

Политический обозреватель информагентства News Front Сергей Веселовский рассказал, как СБУ подбрасывают во время обысков подозреваемому запрещенную литературу, боеприпасы и наркотики. По словам журналиста, так действуют не только украинские спецслужбы, но и прибалтийские.

«Обычно практика любых спецслужб, которые не имеют доказательств вины подозреваемого, - это подбрасывать что бы то ни было. Литература, боеприпасы, наркотики - все что угодно... Человек может сколько угодно доказывать, мол, я пожилая, больная женщина, я никогда не пользовалась огнестрельным оружием. Если у нее найдут автомат Калашникова и немного пластида, она никогда и никому не сможет доказать в этой стране, что не готовила террористический акт», - объяснил Веселовский.

В начале ноября Служба безопасности Украины провела обыски у правозащитницы Елены Бережной. Женщина принимала участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину в день освобождения Киева от фашистов. Николай Ватутин руководил наступательной операцией, и монумент ему, несмотря на все попытки националистов уничтожить его, до сих пор стоит при входе в Мариинский парк. Бережная планировала примкнуть к памятной акции, но к ней в квартиру ворвались люди в масках. Они вскрыли дверь болгаркой, несмотря на то что женщина и сама готова была их впустить, но лишь в присутствии адвоката. По словам правозащитницы, затем один из представителей спецслужб ударил ее ногой в живот, после чего она упала и ударилась головой. Сейчас Елена Бережная проходит на Украине по делу о госизмене как свидетель. Сама же правозащитница уверена, что ее преследуют за «желание говорить правду».

Власти Украины против нацизма или за него? В то время как люди, призывавшие почтить память воинов-освободителей, сидят на допросах в СБУ, неонацисты устраивают факельные шествия на улицах. Кому выгоден раскол общества на Украине? И как Киев выдумывает для своей страны врагов? Все подробности в новом расследовании «Политического детектива». Не пропустите премьеру в воскресенье, 11 ноября, в 10:45 на «Звезде».

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