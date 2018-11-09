В Крыму высмеяли новые санкции США

Минфин США обложил экономическими санкциями санаторно-курортный комплекс Крыма. В списке, который опубликован на сайте ведомства, сразу девять организаций, среди которых санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

Отныне американскому бизнесу запрещено вести дела с этими организациями. Вся их собственность и финансовые счета на территории Соединенных Штатов Америки замораживаются.

Под запретом также любые инвестиции и совместное участие в проектах развития инфраструктуры. В интервью «Звезде» председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк объяснил возможные последствия очередного недружественного шага администрации Белого дома.

«Наши санатории филиалов в Европе и США не имеют, заграничных счетов у них тоже нет. Поэтому экономического влияния на деятельность наших здравниц не будет. Естественно, это не окажет никакого влияния и на поток туристов. В политическом плане это и вовсе смешно.

Остается только поблагодарить власти США за то, что они рекламируют на весь мир наш санаторно-курортный комплекс. На сегодняшний день Крым посетили представители 32 стран.

На всех уровнях делается максимально возможное для популяризации Крыма. Мы всегда рады гостям, приглашаем их и работаем с нашими партнерами, в том числе с зарубежными общественными организациями», - заверил председатель Госсовета Крыма.

Крымские политики солидарны в своих оценках новых американских санкций. По их мнению, ограничения в области санаторно-курортного комплекса полуострова не имеют никакого смысла. Система отелей и курортов продолжает динамично развиваться на фоне постоянно растущего турпотока. В их инфраструктуру вкладываются большие деньги.