В подмосковном колледже произошла стрельба

В одном из колледжей подмосковного Ногинска произошла стрельба. Инициатором ЧП стал некий молодой человек, который прошел на территорию учебного заведения. По предварительным данным, он пронес с собой пневматическое оружие.

После конфликта с охранником злоумышленник произвел выстрел в воздух, уточнили в ГУ МВД по Подмосковью.

Отмечается, что мужчина не был учащимся заведения.

«У него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия», - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. В результате инцидента пострадавших нет. Уточняется, что 27-летний задержанный находился в состоянии опьянения и собирался «пообщаться со своей знакомой».