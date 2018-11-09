В России появится новая профессия

В России уже в ближайшее время появится новая профессия - цифровой куратор. Специалисты будут помогать пожилым людям осваивать работу с технологиями. В частности, речь идет о помощи с онлайн-платежами за коммунальные услуги, а также с ведением документооборота в электронном виде и о многом другом.

Как уточняет «Российская газета», для новой профессии уже разработан стандарт. Над ним работали специалисты Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения на базе ВНИИ труда. Также в разработке принимали участие сотрудники Российского общества «Знание».

Ожидается, что площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться в середине декабря. Эту информацию подтвердил глава совета по профквалификациям Юрий Герций.

Профстандарт для цифровых кураторов был утвержден приказом Министерства труда РФ и в настоящее время находится на регистрации в Минюсте.

Ранее были названы самые престижные профессии в России. Данные соответствующего опроса опубликованы ВЦИОМ.