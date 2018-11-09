Борис Грачевский прокомментировал смерть актера из «Ералаша»

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал в интервью «Звезде» смерть актера Николая Румянцева. Кинорежиссер был близко знаком с одним из самых запомнившихся персонажей киножурнала.

«Это был родной мне человек, замечательный и талантливый. Его приход в "Ералаш" как раз пришелся на период его становления. Он появился с девятого выпуска и пока не вырос, долго работал. Каждый раз это было ярко и успешно, поэтому народ его помнит.

Он был очень скромным человеком, артистом не стал, в искусство не пошел. Он работал водителем, товароведом, кем-то в этом роде. Периодически мы виделись и общались. В последний раз он хвалился, что у него есть внуки», - вспомнил Грачевский.

О смерти Николая Румянцева стало известно утром 9 ноября. Мужчина ушел из жизни в возрасте 54 лет. О причинах смерти и дате прощания с актером пока ничего не известно. Румянцев много играл в детском киножурнале «Ералаш», в котором исполнял роль незадачливого мальчишки, который постоянно попадает в неловкие ситуации.

Помимо этого, актер успел сняться в двух фильмах: «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».