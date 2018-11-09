Частное судно затонуло в Охотском море

В Охотском море затонуло частное судно. На его борту находились 13 человек. Инцидент произошел в заливе Камбальный.

По данным представителя экстренных служб региона, судьба трех человек в настоящее время неизвестна.

«В заливе Камбальный затонул плашкоут с экипажем в тринадцать человек, десять из них сняло со спасательного плота судно "Дальмос"», - цитирует сообщение РИА Новости.

Плашкоутом называется плоскодонное несамоходное беспалубное судно, предназначенное, например, для перевозки грузов.