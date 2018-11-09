«Угрожали взорвать»: экс-депутат Рады рассказал, как СБУ обыскивала его дом

Председатель украинской политической партии «Союз левых сил», экс-депутат Верховной рады Василий Волга, которого 7 ноября вызвали на допрос в СБУ, рассказал «Звезде» о том, как проходили обыски в его доме. Политик проходит свидетелем по двум статьям Уголовного кодекса Украины - «Покушение на госпереворот» и «Госизмена». В Киеве полагают, что акции против повышения цен на коммунальные тарифы - это на самом деле кампания по «свержению существующей власти неконституционным способом».

«В 07:30 утра возле ворот дома, где я живу, появился микроавтобус. Из него вышли шесть человек, которые стали очень настойчиво звонить, стучать в ворота, чтобы им открыли. Я только поднялся, только собирался для того, чтобы идти в город... Моя семья, у меня дочь болеет воспалением легких, еще отдыхала, мы только стали собираться с утра, быстро собрались, впустили, потому что грозили, что начнут сейчас вырезать, вырывать, выламывать и взрывать пиротехническими средствами», - вспомнил Волга.

Василия Волгу допрашивали около четырех часов. По словам украинского политика, он заранее был готов к возможному аресту, но спустя час допроса понял, что у СБУ нет никаких материалов, которые могли бы стать основанием даже для обыска.

«Когда у нас начался разговор со следователями Службы безопасности Украины, когда мой адвокат потребовал предъявить фактическое подтверждение, то есть материалы, на основании которых у меня дома был проведен обыск Службой безопасности Украины, оказалось, что у них ничего нет. Где-то через час допроса стало понятно, что они до такой степени непрофессионально фальсифицировали дело, они даже свои домыслы не старались облечь хотя бы в какой-нибудь фактаж», - пояснил Волга.

Лидер украинской партии «Союз левых сил» не исключил, что аресты людей, не поддерживающих политические взгляды киевской власти, - это не что иное, как начало предвыборной кампании на Украине.

«Продолжение будет, мы будем продолжать бороться... Но я так понимаю, что впереди избирательная кампания. Сейчас они только готовятся, только отрабатывают инструментарий, только-только готовятся к реальным столкновениям, в том числе и силовым», - предположил Волга.

Шестого ноября к экс-депутату Верховной рады пришли с обыском сотрудники СБУ и вручили повестку на допрос. Кроме того, Служба безопасности Украины обыскала дом общественного деятеля Елены Бережной, которая участвовала в подготовке митинга в честь 75-летия освобождения украинской столицы от фашистских захватчиков.