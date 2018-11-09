Путин обсудит с Назарбаевым новые туристические проекты
Днем ранее российский лидер участвовал в саммите ОДКБ в Астане.
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прибыл в казахстанский город Петропавловск. Президент примет участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества. Он посвящен новым подходам в развитии туризма двух стран.
В мероприятии принимают участие более 250 представителей российских министерств и ведомств, главы регионов и руководители крупных компаний. Перед пленарным заседанием Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев проведут отдельную встречу.
Ранее в Астане проходил саммит участников ОДКБ.