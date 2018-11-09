Лавров заявил о недопустимости превращения Афганистана в поле соперничества внешних игроков

Глава МИД РФ Сергей Лавров приветствует участников Высшего совета мира Афганистана, которые прибыли в Москву для переговоров по мирному урегулированию в стране. В числе участников встречи представители запрещенного в РФ движения «Талибан»*. При посредничестве Москвы они решились на переговоры с руководством своей страны.

«Россия готова совместно с другими странами делать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Афганистане. Сделать это можно только с участием всех сторон», - заявил глава российской дипломатии.

На фоне непрекращающихся попыток террористов превратить Афганистан в свой новый плацдарм в Центральной Азии такой диалог крайне необходим. При этом нельзя допустить, чтобы территория страны стала ареной битвы для внешних игроков, заметил Лавров.

Встреча проходит в закрытом формате в «Президент-отеле». Лавров назвал конференцию в Москве первым шагом на пути к национальному примирению в Афганистане.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ