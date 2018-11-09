В Австрии задержан полковник национальной армии по подозрению в шпионаже на РФ

Австрийские спецслужбы в четверг, 8 ноября, задержали полковника армии Австрии, который якобы занимался шпионажем в пользу России на протяжении 20 лет. Об этом сообщило местное издание «Кронен цайтунг» со ссылкой на заявление Минобороны Австрии.

Уточняется, что речь идет о 70-летнем австрийском полковнике в отставке, который с конца 1990-х годов якобы занимался передачей информации о миграционном кризисе, а также об австрийской военной авиации и артиллерийских системах сотрудникам российской военной разведки. Издание отмечает, что полковник якобы получил за свои услуги почти 300 тысяч евро.

«Очень рады, что нам удалось установить подозреваемого», - отметили в Минобороны Австрии.

Вместе с тем в публикации уточняется, что каждые две недели австриец якобы выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах, после чего и передавал ему секретные документы.

В настоящее время австрийская прокуратура уже возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке. Речь идет о статье о работе на иностранную военную разведку. Теперь подозреваемому грозит два года тюрьмы.

Дежурный дипломат посольства России в Австрии от комментариев ситуации с задержанным полковником пока отказался.