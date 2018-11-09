Эксперт рассказал, кто выиграет от новых правил прохождения ТО

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре со «Звездой» прокомментировал инициативу по изменению правил техосмотра. Напомним, их было предложено привязать к истории автомобиля. И для тех водителей, кто не попадал в ДТП, владеет относительно новой машиной, установить некоторые привилегии.

«Сама инициатива абсолютно разумна. Зачем уравнивать всех автовладельцев и делать все одинаково? Можно проанализировать опыт США и сделать что-то похожее. Привязать необходимость и частоту прохождения ТО к пробегу автомобиля, отрасли, в которой он задействован», - объяснил свою позицию эксперт.

Он рассказал, что, например, те автомобили, которые используются в качестве такси, междугородного или общественного транспорта, должны проходить ТО по иному графику, чем те машины, которые куплены для личного пользования.

Эксперт полагает, что внедрение системы электронного ПТС, где будут храниться в том числе и данные о ДТП и прохождении ТО, могут значительно упростить жизнь аккуратным автовладельцам. Например, такие водители, владеющие относительно новыми машинами с пробегом ниже определенного километража, вообще могут быть освобождены от необходимости прохождения ТО. По словам Сергея Канаева, они могли бы следить за своим авто самостоятельно.

Для сотрудников сервисных центров такая инициатива тоже будет полезна. Ведь они смогут, заглянув в базы данных, точно узнать, на какие слабые места автомобиля нужно обратить внимание.