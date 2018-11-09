Более шести миллионов беженцев остается в Сирии

Свыше шести миллионов беженцев остается в Сирии. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на директора бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Амина Авада.

«По оценкам ООН, это 6,2 миллиона беженцев. Сирийское правительство оценивает это число в три миллиона, утверждая, что многие из них вернулись домой. За пределами Сирии - 5,5 миллиона», - цитирует Авада агентство.

По словам Авада, многие беженцы внутри Сирии «страдают так же, как и те, которые находятся за ее пределами».

Он отметил, что эти люди сейчас нуждаются в жилье и собственной земле в районах, которые они покинули. Также беженцы внутри страны просят об образовании для детей, здравоохранении и безопасности. Авад подчеркнул, что, согласно опросам беженцев, 82% из них при выполнении этих условий готовы вернуться домой.