Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Более шести миллионов беженцев остается в Сирии

Павел Настин
10:57 09.11.2018
Еще 5,5 миллиона человек остается за пределами Сирийской Арабской Республики.
Более шести миллионов беженцев остается в Сирии
Фото: Ammar Safarjalani, imago stock&people, Globallook

Свыше шести миллионов беженцев остается в Сирии. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на директора бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Амина Авада.

«По оценкам ООН, это 6,2 миллиона беженцев. Сирийское правительство оценивает это число в три миллиона, утверждая, что многие из них вернулись домой. За пределами Сирии - 5,5 миллиона», - цитирует Авада агентство.

По словам Авада, многие беженцы внутри Сирии «страдают так же, как и те, которые находятся за ее пределами».

Он отметил, что эти люди сейчас нуждаются в жилье и собственной земле в районах, которые они покинули. Также беженцы внутри страны просят об образовании для детей, здравоохранении и безопасности. Авад подчеркнул, что, согласно опросам беженцев, 82% из них при выполнении этих условий готовы вернуться домой.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.11.2018, 08:55
В России могут вновь изменить правила техосмотра
Дата08.11.2018, 18:05
Совет министров: как прошел саммит ОДКБ в Астане
Дата08.11.2018, 23:10
«Спартак» одержал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.11.2018, 11:50
Конструктор истребителя Су-57 рассказал, в чем он превосходит F-22 и F-35
Дата08.11.2018, 10:44
Главная награда: 75 лет назад был учрежден орден «Победа»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
10:57 В стране и мире
Более шести миллионов беженцев остается в Сирии
10:33 В стране и мире
В ООН назвали Идлиб слишком опасным местом для доставки гумпомощи
06:40 В стране и мире
Видео
Замок английского короля в Сирии открыл свои двери впервые за семь лет
05:30 Армия
В Идлиб перебросили шесть экипажей машин химразведки
01:55 В стране и мире
В Сирии за неделю почти в полторы сотни жилых домов заселились мирные жители
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:04 В стране и мире
В подмосковном колледже произошла стрельба
11:39 В стране и мире
Частное судно затонуло в Охотском море
11:04 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, кто выиграет от новых правил прохождения ТО
09:50 В стране и мире
Видео
«За мальчика как-то некрасиво» - подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Москве сознался в преступлении
07:46 В стране и мире
Видео
С дырой в боку: появились кадры после столкновения фрегата ВМС Норвегии с нефтяным танкером
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное
Затерянная во времени: опубликованы «неопровержимые доказательства» существования Атлантиды
Видео
Обезумевший кабан пытался разорвать на части случайного прохожего: видео
Видео
Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео
Видео
«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео
Видео
Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.