Умер актер из киножурнала «Ералаш»

Ушел из жизни российский актер Николай Румянцев. Зрителю он известен в первую очередь по своим многочисленным ролям в детском юмористическом киножурнале «Ералаш».

Помимо этого, Румянцев успел сняться в большом кино: «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», сообщает РИА Новости. Тем не менее актерская судьба у него не сложилась.

Причина смерти артиста, как место и дата прощания с ним, пока не известна.