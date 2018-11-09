Умер актер из киножурнала «Ералаш»
Артисту было 54 года. Место и дата прощания с ним пока не сообщаются.
Фото: киножурнал «Ералаш» (1980) 26-ой выпуск
Ушел из жизни российский актер Николай Румянцев. Зрителю он известен в первую очередь по своим многочисленным ролям в детском юмористическом киножурнале «Ералаш».
Помимо этого, Румянцев успел сняться в большом кино: «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», сообщает РИА Новости. Тем не менее актерская судьба у него не сложилась.
Причина смерти артиста, как место и дата прощания с ним, пока не известна.