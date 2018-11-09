В ООН назвали Идлиб слишком опасным местом для доставки гумпомощи

Районы возле Идлиба и Дейр-эз-Зора в ООН считают слишком опасными для доставки туда гуманитарной помощи. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на директора бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Амина Авада.

«Есть районы на северо-западе, возле Идлиба, есть районы на северо-востоке, есть районы вокруг Дейр-эз-Зора. В Сирии все еще много мест с ИГ*. Поэтому безопасность - это то, что мы подразумеваем под труднодоступными районами», - цитирует Авада агентство.

По словам представителя УВКБ, в Сирии все еще происходят вооруженные стычки и действуют опасные группы, поэтому там следует проявлять осторожность.

«Сейчас мы не собираемся туда, и у меня пока нет плана», - отметил Авад.

Ранее стало известно, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который направлялся из Дамаска в лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан» на границе Сирийской Арабской Республики и Иордании.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ