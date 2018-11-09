Российские военнослужащие освободили 19 заложников, взятых в плен боевиками ИГ*

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о том, что в четверг, 8 ноября, в ходе тщательно подготовленной специальной операции, проведенной сирийскими военными при непосредственном руководстве российских офицеров ЦПВС в Сирии в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры, были освобождены 19 мирных жителей, которые являлись заложниками террористов ИГ* на протяжении более трех месяцев.

Сирийскими и российскими военными были освобождены 15 детей и четыре женщины народности друзов, которые были взяты в заложники бандформированиями ИГ* в провинции Эс-Сувейда в июле 2018 года.

Освобожденным детям и женщинам оказывается вся необходимая помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ