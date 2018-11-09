В лагере беженцев «Рукбан» укрываются террористы

В лагере беженцев «Рукбан» на юго-востоке Сирии скрываются террористы и преступники, которые прикрываются мирными людьми, как живым щитом. Об этом заявил РИА Новости директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амин Авад.

По его словам, в лагере активно действуют преступники, контролирующие участки сирийско-иорданской границы и удерживающие настоящих беженцев против их воли.

Именно поэтому, по словам Авада, не все 40-50 тысяч человек, находящиеся в районе лагеря «Рукбан», нуждаются в международной защите.

Лагерь беженцев «Рукбан» расположен в 55-километровой зоне безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе.