В лагере беженцев «Рукбан» укрываются террористы
В то же время невиновные люди там находятся против своей воли и выступают в роли живого щита.
Фото: Mohammad Abu Ghosh Xinhua Globallookpress
В лагере беженцев «Рукбан» на юго-востоке Сирии скрываются террористы и преступники, которые прикрываются мирными людьми, как живым щитом. Об этом заявил РИА Новости директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амин Авад.
По его словам, в лагере активно действуют преступники, контролирующие участки сирийско-иорданской границы и удерживающие настоящих беженцев против их воли.
Именно поэтому, по словам Авада, не все 40-50 тысяч человек, находящиеся в районе лагеря «Рукбан», нуждаются в международной защите.
Лагерь беженцев «Рукбан» расположен в 55-километровой зоне безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе.