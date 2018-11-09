Стена огня: в Ленинградской области пожарные тушат помещение шиномонтажа

В поселке Мурино в Ленинградской области пылает здание шиномонтажа. Огонь и клубы черного едкого дыма видно издалека. Очевидцам удалось снять пожар на видео и разместить кадры в социальных сетях. По их словам, во дворе шиномонтажа постоянно что-то взрывается, возможно газовые баллоны. Пламенем объяты также несколько припаркованных автомобилей.

Огонь на Веселой улице разгорелся на площади 400 квадратных метров. Первые сообщения о возгорании поступили в дежурную часть местной пожарной части в половине девятого утра. Спустя полчаса возгорание удалось локализовать.

Погибших в результате инцидента нет. В больницу госпитализированы двое человек, предположительно сотрудников предприятия. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели, которые в ближайшее время смогут установить истинную причину пожара.