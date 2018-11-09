В ООН призвали разрешить проблему лагеря беженцев «Рукбан»

Лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии не может действовать вечно. И именно поэтому в настоящее время необходимо найти решение, которое позволило бы вернуть людей в их дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амина Авада.

По его словам, в настоящее время первоочередная задача - не оказание помощи беженцам, некоторые из которых являются на самом деле боевиками, а разрешение ситуации с нахождением людей в лагере.

«Они не могут сидеть на месте, чтобы мы оказывали им помощь», - сказал Авад.

Ранее представитель МИД РФ Илья Моргунов сообщил, что Иордания заинтересована в скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан».