«За мальчика как-то некрасиво» - подозреваемый в убийстве матери и ребенка в Москве сознался в преступлении

Следователи опубликовали кадры с задержанным подозреваемым в убийстве женщины и ее ребенка в Москве. Инцидент произошел 7 ноября, когда родственники обнаружили тела погибших в квартире.

Подозреваемый, мужчина 1988 года рождения, заявил, что осознает причину задержания и готов содействовать в расследовании данного дела.

На вопрос следователей признается ли он в содеянном, задержанный ответил положительно.

«Да, вину признаю», - сказал он.

Затем следователи задали мужчине вопрос, раскаивается ли он в преступлении.

«За мальчика как-то некрасиво… Ну да, сознаюсь», - ответил он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».