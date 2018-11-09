Врио губернатора Петербурга рассказал о дыре в бюджете города

Санкт-Петербург не досчитался около 100 миллиардов бюджетных денег. О финансовой дыре сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

«Хочу напомнить, что бюджет города, который всегда принимается на три года, ранее был профицитным, а в этом году, когда мы планируем расходы и доходы до 2021 года включительно, выясняется, что долг Петербурга растет», - заявил врио губернатора Беглов.

По мнению градоначальника, которым он поделился с «Известиями», причиной нехватки бюджетных средств может являться неэффективная работа чиновников, в частности, в области управления недвижимостью.

«До сих пор не проведена оцифровка всей собственности, так что не только простые горожане, но даже профильные чиновники толком не знают, какой доход городу приносит или могло бы приносить то или иное здание», - посетовал Беглов.

По данным СМИ, профильному вице-губернатору Петербурга Михаилу Мокрецову не избежать неприятного разговора с руководством. Сейчас глава комитета имущественных отношений администрации находится на больничном.