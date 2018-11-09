В Китае презентовали первого робота-ведущего новостей

В Китае появился цифровой ведущий новостей. Он предлагает зрителям уникальную возможность, а именно увидеть и сравнить, как в кадре ведут себя живой человек и робот.

Первый англоговорящий диктор с искусственным интеллектом работает в агентстве «Синьхуа». Его внешность и голос сгенерированы с реального работника по имени Чжан Чжао. Новичок обрабатывает тексты, загружаемые в его систему, и рассказывает новости.

Заметить разницу действительно сложно. У виртуального телеведущего реалистичный голос и даже присутствует мимика. Кроме того, он может совершенствовать навыки и учиться у своих коллег. Пока робот существует в единственном экземпляре, но эксперты убеждены, что в скором времени таких, как Чжан Чжао, станет больше и они смогут заменить в кадре человека. Ведь им в отличие от реальных прототипов не нужны ни выходные, ни зарплаты.