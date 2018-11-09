Стало известно, какой российский регион первым перешел на цифровое телевещание

Тверская область стала первым регионом в России, который полностью перейдет на цифровое телевещание. Это значит, что в каждом доме можно будет смотреть как минимум 20 телеканалов в отличном качестве. Владельцам современных телевизоров, которые выпущены не более пяти лет назад, ничего для этого делать не нужно. Остальным стоит прислушаться к советам профессионалов.

«Если у человека нет нового телевизора пятилетней давности и он не собирается менять технику, то можно приобрести приставку для цифрового телевидения. Самая дешевая стоит сегодня около 800 рублей. Однако перед этим необходимо проверить, какая антенна стоит в доме», - комментирует заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

Чтобы телевизор работал, антенна тоже должна быть цифровая, с пометкой Т-2. Тем, кто не в состоянии приобрести новое оборудование, власти готовы помочь. Из областного бюджета на эти цели выделят шесть миллионов рублей.

На единовременные пособия могут рассчитывать малоимущие граждане и одинокие пенсионеры, чей доход меньше, чем полтора прожиточных минимума, то есть 12,5 тысячи рублей.