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В России могут вновь изменить правила техосмотра

Наталия Майорова
08:55 09.11.2018
Для реализации предлагаемых изменений может потребоваться несколько лет.
В России могут вновь изменить правила техосмотра
Фото: Константин Чалабов, РИА Новости

Новая система мониторинга состояния транспортных средств разрабатывается в России. Она привяжет техосмотр к километрам и авариям. Об этом рассказал представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов.

Как уточняет газета «КоммерсантЪ», в настоящее время создается специальный сервис, благодаря которому появится возможность создать «индивидуальную программу» техосмотра для машины. Она будет основана на характеристиках транспортного средства, а также на особенностях его эксплуатации, информации о ДТП, страховых случаях, техобслуживании, пробеге и отзывных кампаниях.

В результате на основе анализа будет сформирована либо «хорошая» история, благодаря которой сам техосмотр можно будет проходить реже и обойдется он дешевле, либо «плохая» - в этом случае придется проходить ТО чаще и оно будет более тщательное, а ценник также окажется выше.

По словам Ионова, сначала требуется «создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей». На это может уйти несколько лет.

Ранее в правительстве одобрили ужесточение мер ответственности за махинации с техническим осмотром автомобилей. Пакет законов, регулирующих эту отрасль, принят.

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