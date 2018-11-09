В России могут вновь изменить правила техосмотра

Новая система мониторинга состояния транспортных средств разрабатывается в России. Она привяжет техосмотр к километрам и авариям. Об этом рассказал представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов.

Как уточняет газета «КоммерсантЪ», в настоящее время создается специальный сервис, благодаря которому появится возможность создать «индивидуальную программу» техосмотра для машины. Она будет основана на характеристиках транспортного средства, а также на особенностях его эксплуатации, информации о ДТП, страховых случаях, техобслуживании, пробеге и отзывных кампаниях.

В результате на основе анализа будет сформирована либо «хорошая» история, благодаря которой сам техосмотр можно будет проходить реже и обойдется он дешевле, либо «плохая» - в этом случае придется проходить ТО чаще и оно будет более тщательное, а ценник также окажется выше.

По словам Ионова, сначала требуется «создать условия, в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей». На это может уйти несколько лет.

Ранее в правительстве одобрили ужесточение мер ответственности за махинации с техническим осмотром автомобилей. Пакет законов, регулирующих эту отрасль, принят.