На месте убийства женщины и ребенка в Москве проводят следственный эксперимент

Подозреваемого в убийстве женщины и ее ребенка в Москве привезли на место совершения преступления. Оперативники намерены провести следственный эксперимент, для того чтобы окончательно установить все обстоятельства трагедии и выяснить ее причины, сообщают «Известия».

Все случилось 7 ноября. Тогда же родственники погибших обнаружили их тела в квартире, изрезанные ножом. По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении жуткой расправы. Им оказался сожитель убитой, 38-летний житель Владимирской области. Его мотивы пока не известны. Следствие располагает данными о том, что сразу же после содеянного мужчина пытался расчленить тело одной из своих жертв, но не смог этого сделать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».