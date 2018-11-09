Автобус с беременной пассажиркой свалился в кювет под Волгоградом

Автобус, в салоне которого находились 12 пассажиров, упал в кювет. В результате инцидента пострадали двое человек, среди которых беременная женщина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Как уточнили в ведомстве, пассажиры автобуса были госпитализированы в больницу города Камышина.

«Девушка 1997 года рождения с диагнозом "неразвивающаяся беременность" и женщина 1964 года рождения», - уточнили в ГУ МВД по области.

В ведомстве подчеркнули, что ДТП произошло вечером в четверг, 8 ноября. Водитель рейсового автобуса Елань - Камышин двигался в город Котово Волгоградской области, однако во время поворота не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.