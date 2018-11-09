Пожар на площади 500 кв. м произошел в цеху по производству пластмассы в Балашихе

В подмосковной Балашихе полыхает кровля цеха по производству пластмассы. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 06:50. Пожар произошел на улице Саввинская, 12.

«По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли внутри цеха на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Все подробности ЧП в настоящее время уточняются.

Известно, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном цехе с металлической кровлей. Возгоранию был присвоен второй ранг, однако угрозы распространения огня на соседние здания нет.

К тушению пожара привлечены 41 человек и 12 единиц техники.