Кокорину и Мамаеву запретили ежедневные тренировки в СИЗО

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ужесточили условия содержания в СИЗО. Там спортсмены находятся после того, как стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. В частности, игрокам сократили количество спортивных тренировок. Если раньше администрация изолятора позволяла Мамаеву и Кокорину тренироваться в спортзале едва ли не каждый день, то теперь такой привилегии их лишили, сообщают «Известия».

Дело в том, что другие заключенные пожаловались на недостаток времени для собственных занятий на тренажерах. Кокорин и Мамаев, узнав о грядущем запрете, заявили, что будут его обжаловать. Ведь в стенах СИЗО им предстоит пробыть до восьмого декабря, да и дальнейшая судьба игроков пока не известна.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября. В «Бутырку» футболисты угодили после драки, которую оба спровоцировали, находясь в нетрезвом состоянии. Парочка жестоко избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина. Несколькими часам ранее досталось водителю телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны футбольного союза и руководства спортивных клубов, чьи цвета защищают скандалисты.