С дырой в боку: появились кадры после столкновения фрегата ВМС Норвегии с нефтяным танкером

Кадры с места столкновения фрегата норвежских Военно-морских сил KNM Helge Ingstad и нефтяного танкера Sola TS появились в Сети. А причиной этого стало судно, которое шло с выключенным транспондером. Инцидент произошел в четверг, 8 ноября, в 50 километрах от Бергена.

На видео показано, что фрегат после столкновения накренился и лежит на боку. Причем пробоина корабля выглядит достаточно серьезно. Экипаж фрегата пришлось экстренно эвакуировать, речь идет о 137 человеках.Что же касается нефтяного танкера, то его экипаж не пострадал - все 23 человека находятся в безопасности.

Транспондер на нефтяном танкере заработал уже после столкновения. Это позволило хотя бы определить точное местоположение фрегата.

Погибших в результате столкновения нет.