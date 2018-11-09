СМИ сообщили о выигрыше РФ от санкций против Ирана

Санкции США против Ирана сыграли на руку Москве, так как она смогла отбить покупателей иранской нефти и нарастить собственный экспорт. К таким выводам пришли аналитики издания The Wall Street Journal.

Они же выяснили, что Россия поддерживает Иран, скупая его нефть, а собственные запасы продает европейским потребителям. Журналисты выяснили, что Россия может скупать энергоресурсы по бартеру - в обмен на продовольствие и производственное оборудование.

Сегодня российские компании добывают рекордные объемы черного золота за последние 30 лет и по этому показателю уверенно занимают первую позицию в мире. В минувшем месяце, например, удалось извлечь 11,41 миллиона баррелей в сутки. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года прирост добычи составил сразу 4,3%.

Пятого ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп возобновил действия санкций против Ирана. В первую очередь Белый дом нацелился на нефть как на основной источников дохода Тегерана. Свое решение Трамп мотивировал тем, что иранские власти, вопреки мировому соглашению, продолжают обогащение урана и пытаются создать ядерное оружие.

Таким образом, США в одностороннем порядке вышли из так называемой ядерной сделки с Тегераном, продвижением которой занималась целая группа стран-посредников, в том числе Россия. Европейские союзники Вашингтона раскритиковали действия заокеанских властей и подчеркнули, что и дальше будут соблюдать условия сделки.