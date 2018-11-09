Массовое ДТП с участием микроавтобуса журналистов произошло в Петербурге

Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге с участием трех автомобилей, один из которых оказался микроавтобусом телеканала «Вести». В результате аварии пострадал один человек, сообщает сайт 78.ru.

Кадры страшного ДТП были опубликованы в Сети. Уточняется, что водитель Mitsubishi пытался уйти от полицейской погони, однако врезался в припаркованный микроавтобус «Вестей». Инцидент произошел вблизи дома № 95 на проспекте Обуховской обороны.

Отмечается, что машину журналистов от удара отбросило в заехавший на газон автомобиль Kia. Известно, что в микроавтобусе находился водитель. А в южнокорейской машине - три пассажира и водитель, никто из них не пострадал.

Пострадавшей стала пассажирка уходившего от погони Mitsubishi - девушке зажало ноги, в результате чего спасателям пришлось освобождать ее, разрезая покореженный металл. Сам же водитель этого автомобиля, 23-летний молодой человек, оказался нетрезв. Его задержали.