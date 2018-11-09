Природные пожары в Калифорнии оставили без жилья сотни людей

Экстренная эвакуация объявлена в Калифорнии из-за природных пожаров. Стена огня вплотную подступила к жилым кварталам города Парадайс, что переводится, как рай. В населенном пункте проживает 27 тысяч человек.

Ранее появилась информация, что вокруг одного из районов кольцо огня замкнулось. Внутри бушующего пламени заблокированы люди, в их числе местный шериф. Пострадали несколько жителей и двое пожарных. Они госпитализированы с ожогами. Власти призывают всех немедленно покинуть свои дома.

На выезде из города образовались огромные пробки. Некоторые не выдерживают, бросают машины и идут пешком. Пожар уже охватил территорию более трех тысяч гектаров. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.