На Приморье обрушился мощный циклон

Мощный циклон обрушился на столицу Приморья - начавшийся вечером дождь превратился в ливень, в результате чего в нескольких районах города улицы полностью ушли под воду.

В настоящее время приостановлена работа трамваев, в целом затруднено движение по автотрассам, поскольку повсюду образовались заторы.

В частности, на одной из развязок на проезжую часть потоком вынесло павильон страховой компании. Однако же в школах, несмотря на непогоду, официально занятия не отменяли, но детям разрешили на уроки не приходить.

В Приморье действует штормовое предупреждение - отменены все прибрежные морские перевозки. По данным синоптиков, как минимум, еще один день улучшения погоды ждать не стоит - к дождю может добавиться еще и мокрый снег с порывистым ветром.

Ранее сообщалось, что в Приморье с рельсов сошли сразу пять вагонов грузового поезда. Инцидент произошел во время маневровых работ на участке Находка - мыс Астафьева в районе железнодорожной станции Крабовая.