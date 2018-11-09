Российские дипломаты отреагировали на санкции США против санаториев в Крыму

Американские санкции, которые были наложены на крымские курорты, вопреки ожиданиям Вашингтона, могут привести к повышению их популярности. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном в Facebook.

В российском дипучреждении обратили внимание на то, что в списке попавших под санкции крымских санаториев оказался «лучший в мире SPA-отель», в связи с чем ожидается «рост популярности именно этих курортов».

«Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения», - отмечается в сообщении.

При этом в заявлении уточняется, что американское правительство налагает санкции на Крым «в дежурном режиме». И судя по тому, что Вашингтон обещал осуществлять подобную операцию «каждые месяц-два», то «следующий раунд» может произойти уже под Новый год.

«Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона», - отмечается в сообщении.

В четверг, 8 ноября, США ввели санкции в отношении трех физических лиц, а также девяти организаций из-за присоединения Крыма и ситуации на Донбассе. В частности, в их число попали крымские санатории - «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого большая часть местных жителей высказалась за воссоединение с РФ.