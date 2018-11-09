Замок английского короля в Сирии открыл свои двери впервые за семь лет

Всемирно известный замок Крак де Шевалье в Сирии впервые за семь лет открыл свои двери для туристов.

За почти тысячелетнюю историю крепость в провинции Хомс пережила сотни нападений и войн. Устояла она и после захвата террористами. Сейчас ее активно восстанавливают, в первую очередь ремонтируют древние арки, возведенные еще крестоносцами. Ну а первыми после войны посетителями легендарного замка, в котором когда-то жил Ричард Львиное Сердце, стали российские граждане, которые уже давно живут в Сирии.

Высота холма, на котором построен замок Крак дэ Шевалье 650 метров, плюс еще метров 50 - сами стены. На военном языке, и тогда тысячу лет назад и сейчас это называется господствующая высота. Ну и кроме всего прочего, это еще и потрясающий вид.

Крак де Шевалье - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. В арабских хрониках цитадель упоминается еще в 1031 году, как курдский гарнизон эмира Алеппо.